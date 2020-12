Bollo auto 2020 e revisioni: decreto cura Italia, arrivano le proroghe (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tra Rc auto, multe, revisioni e Bollo auto 2020, l’emergenza Coronavirus ha costretto al rinvio di molte scadenze, visto che gli automobilisti sono costretti a restare isolati al proprio domicilio e nella maggior parte dei casi l’auto è rimasta parcheggiata da ormai due mesi. arrivano le proroghe previste dal decreto cura Italia in fase di approvazione, allo scopo di rispondere alle esigenze degli automobilisti già penalizzati dalle conseguenze della crisi sanitaria. Bollo auto 2020 e revisioni: arrivano le proroghe La sospensione (e quindi il rinvio) del ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tra Rc, multe,, l’emergenza Coronavirus ha costretto al rinvio di molte scadenze, visto che glimobilisti sono costretti a restare isolati al proprio domicilio e nella maggior parte dei casi l’è rimasta parcheggiata da ormai due mesi.lepreviste dalin fase di approvazione, allo scopo di rispondere alle esigenze deglimobilisti già penalizzati dalle conseguenze della crisi sanitaria.leLa sospensione (e quindi il rinvio) del ...

impercezione : RT @Gnarrrgh: L'intera serata sarà dedicata a trovare una scusa decente per non andare a lavoro domani. Per il momento la più credibile è i… - Gnarrrgh : L'intera serata sarà dedicata a trovare una scusa decente per non andare a lavoro domani. Per il momento la più cre… - carladiveroli : @sillacellino @Nmarru Silla, purtroppo è andata così. Tenevamo così tanto alla macchina di papà ma adesso non possi… - metaanto : RT @Annarella2020: @Antonel86499701 @raffaeleg50 @ItalianoeRomano Per il primo anno nella mia vita non ho pagato tari e bollo auto. Quando… - rajven7 : @andreastabene_ Bravo mi hai ricordato che devo pagare il bollo auto, grazie! -