Basket | Cassa rurale e Withu Prestazioni sotto tono per entrambe

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Piange ilorobico per le sconfitte di Bergamo e Treviglio. Latorna da Piacenza con un 88 a 78.battuta a Orzinuovi per 108 a 97.

Ultime Notizie dalla rete : Basket Cassa

L'Eco di Bergamo

Cassa Rurale e Withu in trasferta domenica 27 dicembre con inizio alle ore 18. Trevigliesi a Orzinuovi, cittadini a Piacenza, entrambe avversarie di media-bassa classifica con all’attivo un paio di ...Arriva la terza sconfitta su quattro gare disputate, per la BPC Virtus Cassino, che al cospetto di una prova di grande energia e intensità dei ragazzi di coach Di Rocco, non riescono a riscattare il p ...