2020 | l’anno che ha cambiato le nostre vite | un viaggio per immagini

2020, un anno in foto guarda le foto Il 2020 è e sarà per sempre l'anno della pandemia di Coronavirus. Nessuno riuscirà mai a dimenticarlo. Sarà l'anno in cui la nostra vita è stata rivoluzionata: i mesi chiusi in casa, le mascherine, gli infermieri e i medici, stremati, che hanno lavorato per noi, nonostante tutto, e ancora continuano a farlo. Per tutto ciò a cui ci siamo abituati e adattati. E sarà, purtroppo, l'anno delle 70mila vittime, della strage di anziani.

