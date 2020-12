Verso un’energia a emissione zero, inesauribile (Di domenica 27 dicembre 2020) La fusione a confinamento magnetico mira a ricreare sulla Terra la reazione totalmente naturale che alimenta il sole e le stelle. Eni è all'avanguardia nella ricerca per mettere a punto un sistema sicuro e sostenibile che non produca sostanze inquinanti o radioattive. Più che ambizioso, l'obiettivo suona fantascientifico: parafrasando Dante Alighieri, si vuole ricreare sulla Terra lo stesso processo che muove il sole e le altre stelle, generare la risorsa primaria che alimenta l'intero uniVerso. Negli astri accade che due nuclei di idrogeno si avvicinino a tal punto da fondersi l'uno nell'altro: la reazione libera elio, un elemento del tutto innocuo, più un'energia abbondante e pulitissima. Che è green nel senso pieno del termine: non produce gas a effetto serra, né sostanze inquinanti o radioattive. Più che a emissioni ridotte, è a emissioni zero. Per ... Leggi su panorama (Di domenica 27 dicembre 2020) La fusione a confinamento magnetico mira a ricreare sulla Terra la reazione totalmente naturale che alimenta il sole e le stelle. Eni è all'avanguardia nella ricerca per mettere a punto un sistema sicuro e sostenibile che non produca sostanze inquinanti o radioattive. Più che ambizioso, l'obiettivo suona fantascientifico: parafrasando Dante Alighieri, si vuole ricreare sulla Terra lo stesso processo che muove il sole e le altre stelle, generare la risorsa primaria che alimenta l'intero uni. Negli astri accade che due nuclei di idrogeno si avvicinino a tal punto da fondersi l'uno nell'altro: la reazione libera elio, un elemento del tutto innocuo, più un'energia abbondante e pulitissima. Che è green nel senso pieno del termine: non produce gas a effetto serra, né sostanze inquinanti o radioattive. Più che a emissioni ridotte, è a emissioni. Per ...

