VACCINI ANTI-COVID GIÀ IN VENDITA SUL MERCATO NERO DEL DARK WEB : SI POSSONO COMPRARE FALSI ATTESTATI DI NEGATIVITÀ O POSITIVITÀ (Di domenica 27 dicembre 2020) Un gruppo di 'hacker buoni' ha scovato almeno un centinaio di annunci sul DARK web. Per 100 euro si POSSONO COMPRARE FALSI ATTESTATI di NEGATIVITÀ o POSITIVITÀ. Devono ancora arrivare sui canali ufficiali, ma vengono già pubblicizzate sul DARK web, quella parte di internet non accessibile con i comuni browser e motori di ricerca. Sono le fiale del vaccino ANTI-COVID-19, su cui i market digitali illegali stanno già provando a mettere le mani. A fare la scoperta – e a parlarne con l'AGI – un gruppo di 'hacker buoni' italiani, il team cyber-security di Yarix, società italiana che si occupa di sicurezza informatica. I particolari della scoperta li ha approfonditi Nicola Bressan del team di tecnici, che si occupa di ...

