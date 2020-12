V-Day, dal Nord al Sud i primi vaccinati d’Italia. L’infermiera Alivernini dello Spallanzani: «Un gesto d’amore» (Di domenica 27 dicembre 2020) Il V-Day è in corso e la catena virtuosa delle prime somministrazioni del vaccino anti Covid Pfizer-Biontech, sta procedendo in molte regioni d’Italia. I primi a ricevere la dose di Comirnaty sono stati gli operatori dello Spallanzani di Roma, aprendo le danze a Lombardia, Liguria, Puglia, Emilia Romagna e Sicilia. Arrivate in Italia la mattina di Natale, dopo aver oltrepassato la frontiera del Brennero su un furgone refrigerato, le dosi del farmaco disponibili per la lista dei primi volontari sono 9.750. Codogno: vaccinazioni nella stanza del paziente 1. Pronti 1.400 volontari Il simbolo nel simbolo. Nel luogo più rappresentativo della diffusione del virus in Italia, la scelta ancora più significativa sarà quella di procedere alla somministrazione del vaccino anti Covid nella stanza del ... Leggi su open.online (Di domenica 27 dicembre 2020) Il V-Day è in corso e la catena virtuosa delle prime somministrazioni del vaccino anti Covid Pfizer-Biontech, sta procedendo in molte regioni. Ia ricevere la dose di Comirnaty sono stati gli operatoridi Roma, aprendo le danze a Lombardia, Liguria, Puglia, Emilia Romagna e Sicilia. Arrivate in Italia la mattina di Natale, dopo aver oltrepassato la frontiera del Brennero su un furgone refrigerato, le dosi del farmaco disponibili per la lista deivolontari sono 9.750. Codogno: vaccinazioni nella stanza del paziente 1. Pronti 1.400 volontari Il simbolo nel simbolo. Nel luogo più rappresentativo della diffusione del virus in Italia, la scelta ancora più significativa sarà quella di procedere alla somministrazione del vaccino anti Covid nella stanza del ...

Oggi è il Vax day: l’Italia inizia le vaccinazioni anti-Covid, insieme agli altri paesi Ue. In Ungheria e Slovacchia sono partite ieri. Nel mondo 4 milioni di persone hanno già ricevuto il vaccino, ...

Ore 15, ospedale Sant’Anna: l’offensiva al Covid inizia qui

Le prime 50 dosi del vaccino contro il Covid Pfizer-BioNTech sono state consegnate questa mattina all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia (nella foto). Attorno alle 15, il presidente dell’ ...

