Ultime Notizie Roma del 27-12-2020 ore 08:10 (Di domenica 27 dicembre 2020) Romadailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione da Francesco Vitale in studio oggi dei l’Italia inizia alle vaccinazioni anti covid insieme agli altri paesi europei Ungheria e Slovacchia sono partite da ieri nel mondo 4 milioni di persone Hanno già ricevuto il vaccino con i contagi totali registrati dall’inizio della mia che hanno superato quota 80 milioni oltre 1,75 milioni di decessi in Italia risale intanto al 18% e rapporto tra positività riscontrate tamponi effettuati altri 261 i morti la manovra finanziaria sarà di nuovo in aula alla camera Dalle 10 di stamani per il voto finale atteso in serata poi dovrà passare al Senato deve essere approvata entro il 31 dicembre per evitare esercizio provvisorio ricoveri con te non intende mollare sulle sue prerogative mentre Renzi continua ad alzare la posta Cash back la spesa è cresciuta del 50% il numero dei ... Leggi su romadailynews (Di domenica 27 dicembre 2020)dailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione da Francesco Vitale in studio oggi dei l’Italia inizia alle vaccinazioni anti covid insieme agli altri paesi europei Ungheria e Slovacchia sono partite da ieri nel mondo 4 milioni di persone Hanno già ricevuto il vaccino con i contagi totali registrati dall’inizio della mia che hanno superato quota 80 milioni oltre 1,75 milioni di decessi in Italia risale intanto al 18% e rapporto tra positività riscontrate tamponi effettuati altri 261 i morti la manovra finanziaria sarà di nuovo in aula alla camera Dalle 10 di stamani per il voto finale atteso in serata poi dovrà passare al Senato deve essere approvata entro il 31 dicembre per evitare esercizio provvisorio ricoveri con te non intende mollare sulle sue prerogative mentre Renzi continua ad alzare la posta Cash back la spesa è cresciuta del 50% il numero dei ...

robersperanza : Ema ha dato l’ok al vaccino Pfizer Biontech. È la notizia che aspettavamo. La battaglia contro il virus è ancora co… - Corriere : AstraZeneca: anche il nostro vaccino efficace al 95%. In settimana il via libera - Corriere : AstraZeneca: anche il nostro vaccino efficace al 95%. In settimana il via libera - Calab_Magnifica : La riflessione domenicale di Mons. Bertolone: “L’anno che viene - GiadaConte8 : RT @fanpage: 'Oggi l'Italia si risveglia'. Il Premier Conte saluta così il #VaccineDay #27dicembre -