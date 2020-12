Traffico Roma del 27-12-2020 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 27 dicembre 2020) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati all’ascolto studio Marina riccomi in zona Borghesiana la polizia locale segnala rallentamenti per incidente su via Casilina in prossimità di via ilcontinua ad essere scarso circolazione regolare sulle consolari e sul Raccordo Anulare senza disagi anche la circolazione lungo la rete viaria cittadina oggi pedonalizzata via dei Fori Imperiali conseguentemente deviate diverse linee bus di zona lavori notturni in programma all’interno della galleria Giovanni XXIII chiusa da via del Foro Italico a via della Pineta Sacchetti in direzione gemelli dalle 22 alle 6 di domani mattina Disattivati poi fino al 15 gennaio tutti i varchi delle zone alimitato del centro storico Tridente Trastevere Testaccio è San Lorenzo che fascia oraria diurna e notturna restiamo a distanza nel periodo ...