"Sono innamorato intellettualmente di lui...", la confessione choc di Andrea Zelletta (Di domenica 27 dicembre 2020) Andrea Zelletta senza freni. Le sue ultime dichiarazioni diventano virali. Il concorrente del Gf Vip lascia tutti senza fiato quando parla di Tommaso Zorzi. "Cavolo, io intellettualmente parlando Sono innamorato di Tommaso", dice parlando con alcuni vipponi. Per Zelletta non è stato un bel Natale: la sua compagna, Natalia Paragoni, gli ha restituito l'anello di fidanzamento. E tutto fa pensare ad una crisi senza precedenti. Il motivo resta un giallo. Ma solo pochi giorni fa, a Casa Chi, Signorini aveva detto che uno dei concorrenti provinati avrebbe detto di preferire la popolarità (fino all'ultima puntata del Gf Vip) alla propria compagna. Una frase choc: si tratta di Zelletta? E' lui il concorrente misterioso che avrebbe pronunciato ...

