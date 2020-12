“Siamo come fratello e sorella, niente più”. Verissimo, la confessione di Al Bano (Di domenica 27 dicembre 2020) In genere lascia agli altri l’onere di raccontare la sua vita privata, ma stavolta ha fatto un’eccezione. Si tratta di Al Bano che, ospite a Verissimo, si è raccontato senza filtri. Arrivato al tema dell’amore Al Bano a Verissimo non si è tirato indietro. La prima domanda di Silvia Toffanin è stata sull’ex coppia Al Bano e Romina Power, sulla quale il cantante dice: “Siamo come fratello e sorella”. Era amore insomma, ma ora si è trasformato in amicizia, quello con Romina Power, con la quale resta un bellissimo rapporto sul palco. Mentre, sulla coppia Al Bano e Loredana Lecciso, lui dice: “Con lei va benissimo. Devo dire che è una compagna straordinaria”. Questo è un Natale diverso per tutti, anche per le persone ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 27 dicembre 2020) In genere lascia agli altri l’onere di raccontare la sua vita privata, ma stavolta ha fatto un’eccezione. Si tratta di Alche, ospite a, si è raccontato senza filtri. Arrivato al tema dell’amore Alnon si è tirato indietro. La prima domanda di Silvia Toffanin è stata sull’ex coppia Ale Romina Power, sulla quale il cantante dice: “”. Era amore insomma, ma ora si è trasformato in amicizia, quello con Romina Power, con la quale resta un bellissimo rapporto sul palco. Mentre, sulla coppia Ale Loredana Lecciso, lui dice: “Con lei va benissimo. Devo dire che è una compagna straordinaria”. Questo è un Natale diverso per tutti, anche per le persone ...

