Sci alpino | nuovo programma Bormio e Semmering Orari | tv | discesa invertita

Leggi su oasport

(Di domenica 27 dicembre 2020) Proseguirà domani, lunedì 28, e martedì 29 dicembre, il fine settimana lungo dedicato alla Coppa del Mondo di sci: sempre alle ore 11.30 si terranno rispettivamente il terzo Super-G e la terzamaschili della stagione, in, in Italia. E’ stato infatti invertito ilinizialmente previsto: domani, lunedì 28, è previsto meteo incerto e così la giuria della Coppa del Mondo maschile, la FISI ed Infront hanno scelto di invertire ildelle gare a, sulla pista Stelvio. Così domani, lunedì 28, sarà inil Super-G, con il via alle ore 11.30, mentre per martedì 29 è rita la, sempre alle ore 11.30. Tutte le gare della Coppa del Mondo di sci ...