Roma | Zaniolo inizia a correre | rientro previsto ad aprile

(Di domenica 27 dicembre 2020) Niccolò, che si è infortunato per la seconda volta nella sua carriera al crociato in Olanda-Italia dello scorso 7 settembre, tre mesi dopoa vedere la luce. Il centrocampista offensivo classe ’99 dellanei prossimi giorni inizierà aavvalendosi di una speciale plastica esterna che servirà ad operare il ginocchio sinistro Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Zaniolo torna in campo per iniziare nuovamente a correre dopo il grave infortunio. Una plastica speciale proteggerà il suo ginocchio ...Nicolò Zaniolo piò tornare a correre a Trigoria da gennaio: un primo passo verso il rientro in campo che si prospetta per aprile.