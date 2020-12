Modric-Real Madrid ancora insieme | pronto il rinnovo di un anno

Leggi su itasportpress

(Di domenica 27 dicembre 2020) Manca soltanto l'ufficialità, ma Lukasarà un calciatore delper un'altra stagione. Alla fine le parti hdetto sì alle rispettive richieste e il centrocampista croato, come riportato da Marca, avrebbe accettato il prolungamento con i blancos per un'altra annata.Esattamente come da strategia del club per gli over 30, ildel Pallone d'Oro del 2018 averrà di un solosarebbea firmare il nuovo accordo fino al 30 giugno 2022 spegnendo, di fatto, i rumors sul suo possibile ritorno in Premier League in maglia Tottenham, club dal quale era arrivato nel 2012. Con la maglia blancos il centrocampista ha collezionato 363 partite siglando ben 25 gol. ITA Sport Press.