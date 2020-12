Lockdown a Santo Stefano, il Viminale: "Controlli su oltre 64mila persone, 8 denunciati" (Di domenica 27 dicembre 2020) In aumento rispetto ai giorni precedenti di zona rossa sia le verifiche che le sanzioni. 11.594 Controlli sulle attività ed esercizi commerciali, con la chiusura di 5 negozi e sanzioni per 30 titolari Leggi su repubblica (Di domenica 27 dicembre 2020) In aumento rispetto ai giorni precedenti di zona rossa sia le verifiche che le sanzioni. 11.594sulle attività ed esercizi commerciali, con la chiusura di 5 negozi e sanzioni per 30 titolari

