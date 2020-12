Lazio, Inzaghi ora è un caso: ostacoli per il rinnovo (Di domenica 27 dicembre 2020) ROMA - No di Simone Inzaghi alla prima offerta della Lazio . Claudio Lotito ha messo sul piatto, nell'ultimo incontro tra le parti alla vigilia di Lazio-Napoli a Formello, un'offerta da 2,3 milioni di ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 27 dicembre 2020) ROMA - No di Simonealla prima offerta della. Claudio Lotito ha messo sul piatto, nell'ultimo incontro tra le parti alla vigilia di-Napoli a Formello, un'offerta da 2,3 milioni di ...

zazoomblog : Lazio Inzaghi ora è un caso: ostacoli per il rinnovo - #Lazio #Inzaghi #caso: #ostacoli - CorSport : #Lazio, #Inzaghi ora è un caso: ostacoli per il rinnovo ?? - ndl00 : La #Lazio ha allacciato i primi contatti con #Ricca, il giocatore apprezza la destinazione. Il #ClubBrugge lo valut… - ILOVEPACALCIO : #Lazio: clima teso in casa biancoceleste, nel mirino #Inzaghi e #Tare - le ultime - sportli26181512 : #Lazio, ecco l’offerta di Lotito a Inzaghi. E la moglie del tecnico…: Presidente e allenatore ancora distanti: nuov… -