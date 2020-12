Katia Follesa a Verissimo confessa in diretta | “È stata una galera”

Leggi su velvetgossip

(Di domenica 27 dicembre 2020)non si è fermato neanche per le vacanze natalizie e nella giornata di ieri, 26 dicembre, è andata in onda un’altra imperdibile puntata ricca di ospiti speciali. E tra i presenti in studio c’era anche, che si è lasciata intervistare da Silvia Toffanin. L’attrice è apparsa alle telecamere dipiù radiosa … L'articolo proviene da Velvet Gossip.