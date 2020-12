Ibrahimovic: “Maradona il più forte di tutti i tempi. Anche di me” | News (Di domenica 27 dicembre 2020) ULTIME NOTIZIE MILAN News - Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha stilato il suo undici ideale. Diego Armando Maradona giudicato sopra tutto e tutti Ibrahimovic: “Maradona il più forte di tutti i tempi. Anche di me” News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di domenica 27 dicembre 2020) ULTIME NOTIZIE MILAN- Zlatan, attaccante del Milan, ha stilato il suo undici ideale. Diego Armandogiudicato sopra tutto e: “il piùdidi me”Pianeta Milan.

Gazzetta_it : #Ibra a 360°: '#Maradona l'unico più forte di me. Lo #Scudetto? Sarebbe il mio più bello' #Milan #Ibrahimovic… - PianetaMilan : .@Ibra_official: '#Maradona il più forte di tutti i tempi. Anche di me' | #News - @acmilan #ACMilan #Milan… - fcin1908it : Ibra: 'Io al top da 25 anni. Ronaldo il mio idolo, solo Maradona meglio di me. Top XI? Maicon...' -… - infoitsport : Ibrahimovic: 'Cannavaro mi portava a Napoli: che risate! Maradona è il migliore di tutti' - infoitsport : Ibrahimovic: 'Solo Maradona più forte di me. Un giorno forse farò l'allenatore' -