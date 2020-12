GF Vip | bacio passionale Pretelli Salemi | ma non solo | notte di fuoco

Leggi su ck12

(Di domenica 27 dicembre 2020) Sbocciano gli “amori” al GF Vip:tra Pierpaoloe Giulia, ma nondi, cosa è successo. (screenshot video)diquella trascorsa al Grande Fratello Vip. Se alla vigilia di Natale, la pioggia ha frenato i bollenti spiriti di Pierpaoloe Giuliaall’esterno della casa, nelle ultime ore è poi successo un po’ di tutto. Non, ma anche un’altra “coppia” si è data da fare. Occorre andare con ordine: tutto per scherzo o per sfida sotto il vischio addobbato a festa per Natale. Leggi anche –> GF Vip, Pierpaoloe Giulia ...