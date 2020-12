Figc, Gravina: “La speranza è di far tornare a gennaio i tifosi allo stadio ma…” (Di domenica 27 dicembre 2020) Da tempo si parla di riforme nel calcio e oggi alla luce delle tante difficoltà che ha creato il Covid, queste sono più imprescindibili. Ma le istituzioni del calcio non sempre sono d'accordo e spesso litigano pensando più al proprio orticello.caption id="attachment 455301" align="alignnone" width="594" Gravina presidente Figc Getty Images/captionIl presidente della Figc Gabriele Gravina in una intervista al Messaggero ha parlato anche del ritorno dei tifosi allo stadio pur non nascondendo l'amarezza per alcune critiche sul suo operato giunto a fine mandato: “Sono stato deluso dagli attacchi precostituiti e faziosi. La soddisfazione, aver dimostrato che il calcio è migliore di come spesso viene dipinto. Mia speranza è di far tornare i ... Leggi su itasportpress (Di domenica 27 dicembre 2020) Da tempo si parla di riforme nel calcio e oggi alla luce delle tante difficoltà che ha creato il Covid, queste sono più imprescindibili. Ma le istituzioni del calcio non sempre sono d'accordo e spesso litigano pensando più al proprio orticello.caption id="attachment 455301" align="alignnone" width="594"presidenteGetty Images/captionIl presidente dellaGabrielein una intervista al Messaggero ha parlato anche del ritorno deipur non nascondendo l'amarezza per alcune critiche sul suo operato giunto a fine mandato: “Sono stato deluso dagli attacchi precostituiti e faziosi. La soddisfazione, aver dimostrato che il calcio è migliore di come spesso viene dipinto. Miaè di fari ...

zazoomblog : Figc Gravina: “La speranza è di far tornare a gennaio i tifosi allo stadio ma…” - #Gravina: #speranza #tornare… - gobbobello : il problema della Juventus non è avere Gravina a capo dela FIGC, il problema della Juventus è continuare a giocare… - ItaSportPress : Figc, Gravina: 'La speranza è di far tornare a gennaio i tifosi allo stadio ma...' - - tuttonapoli : FIGC, Gravina apre ai playoff: 'I tempi sono maturi. Riforma non solo per la fase finale' - ilnapolionline : Gravina (pres. FIGC): 'Tifosi allo stadio già a gennaio? Lo spero' - -