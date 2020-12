Cristiano Ronaldo: “Non inseguo record, sono loro che inseguono me” (Di domenica 27 dicembre 2020) Premiato come calciatore del secolo ai Globe Soccer Awards di Dubai, Cristiano Ronaldo ha fatto la lista dei ringraziamenti: “Non inseguo i record, sono loro che inseguono me. È bellissimo. Grazie a tutte le persone che hanno votato per me e un grazie ai miei compagni di squadra, ai club con cui ho giocato, alla nazionale, alla mia famiglia e ai miei amici. È un traguardo eccezionale, questo mi dà la motivazione per continuare il mio percorso e spero di essere ancora in grado di giocare ancora per qualche anno. È fantastico. sono stato nominato anche tra i migliori 11 di sempre del Pallone d’oro. È un onore. La cosa bella è che mi diverto ancora, faccio sempre le stesse cose che facevo 20 anni fa. E ho una vita fantastica“. Foto: L'articolo proviene ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 27 dicembre 2020) Premiato come calciatore del secolo ai Globe Soccer Awards di Dubai,ha fatto la lista dei ringraziamenti: “Noncheno me. È bellissimo. Grazie a tutte le persone che hanno votato per me e un grazie ai miei compagni di squadra, ai club con cui ho giocato, alla nazionale, alla mia famiglia e ai miei amici. È un traguardo eccezionale, questo mi dà la motivazione per continuare il mio percorso e spero di essere ancora in grado di giocare ancora per qualche anno. È fantastico.stato nominato anche tra i migliori 11 di sempre del Pallone d’oro. È un onore. La cosa bella è che mi diverto ancora, faccio sempre le stesse cose che facevo 20 anni fa. E ho una vita fantastica“. Foto: L'articolo proviene ...

