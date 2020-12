Covid | Speranza | “Ci vorranno dei mesi prima di tornare alla normalità”

Leggi su sportface

(Di domenica 27 dicembre 2020) “Cideiper dire che siamo tranquilli. Da quivera dovremmo rispettare quelle regole che abbiamo imparato e ci hanno consentito di piegare la curva nei momenti più difficili. Guai a immaginare che le belle immagini di oggi significhino che il pericolo è finito: purtroppo siamo ancora dentro la battaglia e per alcunici resteremo”. Queste le parole del ministro della Salute Roberto, intervenuto come ospite a ‘Domenica In’ su RaiUno. In merito a quanto si potràpre-, il ministro ha sottolineato che “è l’obiettivo. L’uomo vinceràfine, oggi è un punto di svolta ma ci vorrà tempo. Quel giorno è più vicino ma non è domani, dobbiamo ...