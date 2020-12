Brexit, chi vince e chi perde (aspettando Biden) (Di domenica 27 dicembre 2020) Alea iacta est, il rischio di un No Deal è stato scongiurato e, almeno per ora, le relazioni tra le due sponde della Manica saranno regolate dal Christmas Deal. Si chiude così un complicato percorso avviato con il referendum del 2016, ma che affonda le sue radici ben più indietro nel tempo, nella stessa storia della terra d’Albione, o, per restare a tempi più recenti, nel celebre “I want my money back” pronunciato da Margaret Thatcher nel 1979. Un percorso che ha attraversato due legislature europee e ha visto avvicendarsi tre premier britannici, David Cameron, Theresa May e Boris Johnson. L’accordo di Natale, che dovrà passare al vaglio del Parlamento Europeo e della House of Commons ma che sarà comunque applicato in via provvisoria sin dal primo di gennaio, crea i presupposti perché possa mantenersi una “relazione speciale” tra Europa e Regno Unito, ma solo il tempo potrà dire quale ... Leggi su formiche (Di domenica 27 dicembre 2020) Alea iacta est, il rischio di un No Deal è stato scongiurato e, almeno per ora, le relazioni tra le due sponde della Manica saranno regolate dal Christmas Deal. Si chiude così un complicato percorso avviato con il referendum del 2016, ma che affonda le sue radici ben più indietro nel tempo, nella stessa storia della terra d’Albione, o, per restare a tempi più recenti, nel celebre “I want my money back” pronunciato da Margaret Thatcher nel 1979. Un percorso che ha attraversato due legislature europee e ha visto avvicendarsi tre premier britannici, David Cameron, Theresa May e Boris Johnson. L’accordo di Natale, che dovrà passare al vaglio del Parlamento Europeo e della House of Commons ma che sarà comunque applicato in via provvisoria sin dal primo di gennaio, crea i presupposti perché possa mantenersi una “relazione speciale” tra Europa e Regno Unito, ma solo il tempo potrà dire quale ...

