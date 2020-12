Barbara D’Urso è fidanzata? Il retroscena | ecco il suo “amore segreto”

Leggi su chenews

(Di domenica 27 dicembre 2020)? È quello che tutti si chiedono. Secondo Roberto Alessi, la conduttrice ha un: i dettagli, Fonte foto: Instagram (@carmelitadurso)Una domanda che tutti si pongono è se nella vita dici sia qualche uomo. A gettare un po’ di luce ci ha pensato Roberto Alessi, suo grande amico e soprattutto direttore di Novella 2000. Il giornalista ha assicurato che la conduttrice partenopea ha una relazione. Il problema è che questa risulta del tutto “inafferrabile”, anche per lui che per lavoro ha il compito di scovare queste situazioni. “Ho un solo cruccio con lei: non riesco a beccarla con il suo...