Adua del Vesco pensa a Dayane: il fidanzato prende una dura decisione (Di domenica 27 dicembre 2020) Adua del Vesco e Giuliano Condorelli: la rottura della coppia è ufficiale, lui prende una decisione importante Rosalinda CannavoLa protagonista indiscussa della casa più spiata di Italia torna a far parlare di sé. Adua del Vesco rivela i retroscena con Giuliano Condorelli, suo attuale fidanzato. Infatti, dati gli ultimi avvenimenti della casa l'attrice teme che Condorelli possa aver sentito o visto cose che non gli sono piaciute. Per Natale infatti la ragazza non ha ricevuto alcun messaggio da parte dell'attuale compagno. Le sue preoccupazioni al riguardo erano già nella sua testa da tempo, e i mancati auguri di Natale sono stati il chiaro segnale che qualcosa tra i due è cambiato. Il rapporto sembrerebbe essere giunto al capolinea, è questo è stato ...

