Volley | Serie A1 Femminile 2020 2021 | classifica e risultati della regular season

La classifica e tutti i risultati della regular season della Serie A1 Femminile 2020/2021 di Volley aggiornati in tempo reale. La scorsa stagione si è interrotta bruscamente a causa della pandemia e lo Scudetto non è stato assegnato. Le 13 squadre iscritte sono dunque pronte a tornare in campo per affrontarsi in giornate di andata e di ritorno. Al termine della stagione, l'ultima in classifica sarà retrocessa in Serie A2, mentre le prime dodici accederanno agli ottavi di finale playoff, con le prime quattro direttamente qualificate in semifinale.

Vota! Energy Volley, Ferrari Ginevra: «Lavoriamo a testa bassa» E’ partito il conto alla rovescia della WiMORE Energy Parma, che il prossimo 23 gennaio, tra un mese esatto, es ...

Volley femminile, Serie A1: Cuneo batte Chieri al tie-break nell’unico match di Santo Stefano

Prestazione di lusso da parte di Adelina Ungureanu (23 punti, 3 muri, 2 aces) e Katerina Zakchaiou (18 punti, 6 stampatone), ma la regista Noemi Signorile ha mandato in doppia cifra anche Gaia ...

