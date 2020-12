Verissimo, per Maria De Filippi una sorpresa in aspettata: in studio davanti a tutti va in onda questo (Di sabato 26 dicembre 2020) Silvia Toffanin a Verissimo omaggia la sua ospite con un'inaspettata sorpresa. Durante la puntata del 26 dicembre la conduttrice di Canale 5 ha voluto mostrare a Maria De Filippi un video inedito. Qui - sono andati in onda - alcuni messaggi di persone alla quale il noto volto di Mediaset è particolarmente legata. Tra queste Alessandra Amoroso ed Emma Marrone, entrambe uscite da Amici, ma anche Lorella Cuccarini e Mara Venier, alle quali Maria è stata vicina nei momenti di difficoltà. Poi la De Filippi si è invece focalizzata sulla vita privata della compagna di Pier Silvio Berlusconi. E in particolare sui figli: “La piccola ha 5 anni ed è tremendina. È la più peste, penso assomigli un po' a me. Lui ha 10 anni ed è super simpatico, molto dolce ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 dicembre 2020) Silvia Toffanin aomaggia la sua ospite con un'in. Durante la puntata del 26 dicembre la conduttrice di Canale 5 ha voluto mostrare aDeun video inedito. Qui - sono andati in- alcuni messaggi di persone alla quale il noto volto di Mediaset è particolarmente legata. Tra queste Alessandra Amoroso ed Emma Marrone, entrambe uscite da Amici, ma anche Lorella Cuccarini e Mara Venier, alle qualiè stata vicina nei momenti di difficoltà. Poi la Desi è invece focalizzata sulla vita privata della compagna di Pier Silvio Berlusconi. E in particolare sui figli: “La piccola ha 5 anni ed è tremendina. È la più peste, penso assomigli un po' a me. Lui ha 10 anni ed è super simpatico, molto dolce ...

IlContiAndrea : #LorellaCuccarini alla De Filippi: “La tua per #Amici20 non è stata solo una proposta professionale ma soprattutto un abbraccio” #Verissimo - Robebba201 : Per me #verissimo è falsissimo. - Dafhne_23 : @serragiorgia @dobrevsunicorns Gimmi, l'unica a cui conviene star zitta sei tu. Ah lui a verissimo ha detto che Clo… - annatomasi1 : RT @Eleonora_V_: “Lorella è una persona accogliente, calda, parla ai ragazzi con un gran sorriso”. Grazie Maria per dare voce a tutti noi c… - Eleonora_V_ : “Lorella è una persona accogliente, calda, parla ai ragazzi con un gran sorriso”. Grazie Maria per dare voce a tutt… -