Variante Covid | il Giappone chiude le frontiere fino al 31 gennaio La decisione dopo casi positivi dal Regno Unito

(Di sabato 26 dicembre 2020) Anche ilteme ladeltrovata per la prima volta nel. Lapresa per proteggersi dalla nuova mutazione del virus è arrivata nelle ultime ore:re lea tutti gli stranieri dal 28 dicembreal 31. Il rientro sarà consentito solo ai cittadinisi e agli stranieri che vivono in. Una scelta drastica ma ritenuta necessaria dalle autorità sanitariesil’individuazione di alcunialladi SARS-CoV-2 in passeggeri arrivati dall’isola britannica, gli ultimi due registrati oggi 26 dicembre. ...

HuffPostItalia : Covid, in Abruzzo tamponi positivi compatibili con la 'variante inglese' - MediasetTgcom24 : Giappone conferma i primi 5 casi della nuova variante Covid #variantegb - Agenzia_Ansa : Sei casi di variante inglese del #Covid sono stati riscontrati dai ricercatori a Napoli. I tamponi erano di viaggia… - genovesergio76 : RT @Agenzia_Ansa: #Covid: 10.407 positivi, 261 vittime. I tamponi sono stati 81.285 (ieri 152.334). Il tasso di positività sale ancora a 12… - lapatty_dan : RT @Agenzia_Ansa: #Covid il Giappone chiude le frontiere agli stranieri a partire da lunedì fino alla fine del mese di gennaio #ANSA https:… -

Ultime Notizie dalla rete : Variante Covid

Il Wolverhampton, club della Premier League, ha impedito ai giocatori della sua squadra di fare compere per paura della nuova variante del Covid, che in Gran Bretagna ha fatto di nuovo balzare in ...La scoperta di una nuova variante del Covid-19 in Inghilterra mette in apprensione anche il calcio, in primo luogo la Premier League, tanto che alcuni club inglesi, onde evitare possibili focolai, son ...