Un regalo di Natale per i fan: L’allieva 4 si farà (Video) (Di sabato 26 dicembre 2020) L’allieva 4 si farà. Il post sulla casa di produzione non lascia dubbi Un post sul profilo Instagram di Endemol Shine Italy, la casa di produzione della serie tv L’allieva, ha fatto un regalo ai fan della fiction, “aspettando L’allieva 4”. Si così viene annunciato alla fine del Video pubblicato sull’account che ritrae alcuni momenti degli attori sul set. Si tratta degli attori: Alessandra Mastronardi, Lino Guanciale, Pierpaolo Spollon, Sergio Assisi, Antonia Liskova e Giorgio Marchesi. Dal commento, si può dedurre che la fiction di successo avrà anche la quarta edizione. Infatti si legge a commento del post: “Un regalo speciale per voi da tutto il cast de ‘L’allieva’. Buon Natale! #aspettandolallieva4”. Visualizza questo post ... Leggi su 361magazine (Di sabato 26 dicembre 2020)4 si. Il post sulla casa di produzione non lascia dubbi Un post sul profilo Instagram di Endemol Shine Italy, la casa di produzione della serie tv, ha fatto unai fan della fiction, “aspettando4”. Si così viene annunciato alla fine delpubblicato sull’account che ritrae alcuni momenti degli attori sul set. Si tratta degli attori: Alessandra Mastronardi, Lino Guanciale, Pierpaolo Spollon, Sergio Assisi, Antonia Liskova e Giorgio Marchesi. Dal commento, si può dedurre che la fiction di successo avrà anche la quarta edizione. Infatti si legge a commento del post: “Unspeciale per voi da tutto il cast de ‘’. Buon! #aspettandolallieva4”. Visualizza questo post ...

panpersofficial : Io vorrei i ringraziamenti da parte del web per questa perla. Che essendo un grosso regalo è giusto pubblicarla a N… - LegaSalvini : IL REGALO DI NATALE CHE VORREBBERO GLI ITALIANI? ANDATE A CASA! - repubblica : Coronavirus, il regalo di Natale di Papa Francesco: diecimila tamponi per i poveri di Roma - ricordosospeso : RT @GiuliaSalemi93: Il #GFVIP è un gioco, un caleidoscopio di emozioni, una compagnia per tanta gente che ha bisogno di leggerezza. Non inq… - LeoRanghiero : E poi ci sono gli amici speciali. Quelli che ti sanno sorprendere. Quelli che ti sanno aiutare. Quelli che ti fanno… -