Uccide la madre durante la cena di Natale | poi balla con la sorella accanto al cadavere | arrestati un 23enne e una 14enne

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 26 dicembre 2020) Ha ucciso la mammaladella Vigilia die poi, assieme alla, si sono messi areal suo. È quanto successo il 24 dicembre a Springville, nello Utah, Usa: come riferisce l’Abc che dà la notizia, la ragazza di 14 anni ha visto il fratello maggiore prendere la pistola pistola e sparare al collo di Victoria Ramirez, 43 anni,ndola. Poi, secondo quanto ricostruito, ha preso per mano il fratelloe si è messa are con lui, proprioal corpo senza vita della, per “festeggiare” la sua morte. A lanciare l’allarme è stato un’altradi 17 anni, che ha assistito alla s: con ...