Sky: Koulibaly potrebbe non farcela per la partita col Cagliari (Di sabato 26 dicembre 2020) Il 3 gennaio torna la Serie A, col Napoli che sfiderà il Cagliari alla Sardegna Arena, e per quella data potrebbe non essere ancora disponibile Kalidou Koulibaly. A riportarlo è Sky Sport, che spiega come Gattuso e lo staff medico del Napoli potrebbero decidere di non rischiare il difensore senegalese e farlo rientrare per l’impegno successivo contro lo Spezia del 6 gennaio. Koulibaly si è infortunato contro la Lazio il 20 dicembre e ha riportato un problema muscolare che sarebbe stato rivalutato alla fine del mese. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 26 dicembre 2020) Il 3 gennaio torna la Serie A, col Napoli che sfiderà ilalla Sardegna Arena, e per quella datanon essere ancora disponibile Kalidou. A riportarlo è Sky Sport, che spiega come Gattuso e lo staff medico del Napoliro decidere di non rischiare il difensore senegalese e farlo rientrare per l’impegno successivo contro lo Spezia del 6 gennaio.si è infortunato contro la Lazio il 20 dicembre e ha riportato un problema muscolare che sarebbe stato rivalutato alla fine del mese. L'articolo ilNapolista.

