"Si è fascisti nei modi, non per come si vota". Insulti a Salvini per i pacchi dono, Crosetto sbrocca | Guarda (Di sabato 26 dicembre 2020) La polemica intorno a Matteo Salvini non è piaciuta neppure a Guido Crosetto. Il fondatore di Fratelli d'Italia ha preso le difese del leader della Lega che nel giorno di Natale ha distribuito pacchi dono agli anziani di Milano. E lo fa con un cinguettio al vetriolo: "Daniela Javarone madrina dell'associazione City Angels ed il fondatore, Mario Furlan sono stati insultati e minacciati dopo che la signora ha invitato Salvini a distribuire pacchi dono con lei. Lei si è dimessa per paura. Si è fascisti nei modi e nell'anima, non per come si vota". Un commento che non ha nulla da aggiungere. La stessa Javarone ha deciso di lasciare il suo posto per protesta specificando che"in un movimento schierato ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 dicembre 2020) La polemica intorno a Matteonon è piaciuta neppure a Guido. Il fondatore di Fratelli d'Italia ha preso le difese del leader della Lega che nel giorno di Natale ha distribuitoagli anziani di Milano. E lo fa con un cinguettio al vetriolo: "Daniela Javarone madrina dell'associazione City Angels ed il fondatore, Mario Furlan sono stati insultati e minacciati dopo che la signora ha invitatoa distribuirecon lei. Lei si è dimessa per paura. Si èneie nell'anima, non persi". Un commento che non ha nulla da aggiungere. La stessa Javarone ha deciso di lasciare il suo posto per protesta specificando che"in un movimento schierato ...

