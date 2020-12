Serie tv su Sky a gennaio, le novità da The Undoing al secondo speciale di Euphoria (Di sabato 26 dicembre 2020) Le Serie tv su Sky a gennaio danno il via a un 2021 dello streaming già ricco di spunti. Si parte il 7 gennaio con la quinta stagione di The Intern, drama poliziesco francese in cui Constance Meyer, dopo un errore giudiziario che l’ha costretta al carcere, decide di intraprendere una nuova carriera iscrivendosi alla Scuola nazionale della magistratura. Disponibile per intero dall’8 gennaio, invece, la tanto attesa The Undoing – Le Verità Non Dette, miniSerie HBO ispirata al romanzo Una Famiglia Felice di Jean Hanff Korelitz. La storia è quella di Grace Fraser (Nicole Kidman), psicologa di successo sposata con un rinomato oncologo pediatrico, Jonathan (Hugh Grant), e divisa tra gli impegni lavorativi e le attività extracurriculari alla scuola del figlio Henry (Noah Jupe). La ... Leggi su optimagazine (Di sabato 26 dicembre 2020) Letv su Sky adanno il via a un 2021 dello streaming già ricco di spunti. Si parte il 7con la quinta stagione di The Intern, drama poliziesco francese in cui Constance Meyer, dopo un errore giudiziario che l’ha costretta al carcere, decide di intraprendere una nuova carriera iscrivendosi alla Scuola nazionale della magistratura. Disponibile per intero dall’8, invece, la tanto attesa The– Le Verità Non Dette, miniHBO ispirata al romanzo Una Famiglia Felice di Jean Hanff Korelitz. La storia è quella di Grace Fraser (Nicole Kidman), psicologa di successo sposata con un rinomato oncologo pediatrico, Jonathan (Hugh Grant), e divisa tra gli impegni lavorativi e le attività extracurriculari alla scuola del figlio Henry (Noah Jupe). La ...

SkySport : De Ligt: 'Non mi sono mai pentito di aver scelto la Juventus, è il posto migliore per me' - SkyTG24 : Sandokan, Can Yaman e Luca Argentero nella nuova serie tv - SkySport : Nozze in casa Roma: Spinazzola sposo alla vigilia di Natale con la sua Miriam - Profilo3Marco : RT @SkySport: Nozze in casa Roma: Spinazzola sposo alla vigilia di Natale con la sua Miriam - lorfadi : RT @SkySport: De Ligt: 'Non mi sono mai pentito di aver scelto la Juventus, è il posto migliore per me' -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Sky Oggi è "Ibrahimovic Day" su Sky Sport Serie A Sky Sport Boxing day di Premier League, orari e dove vederlo: si comincia a pranzo con Leicester-Manchester United, poi Arsenal-Chelsea

Due big match nel tradizionale appuntamento del calcio inglese, poi in serata Manchester City-Newcastle e Sheffield United contro l’Everton di Carlo Ancelotti. Il caso di Gabriel Jesus e Walker positi ...

Sky a prezzi da ribasso: le nuove offerte streaming per calcio e sport

Il 2020 finisce con costi da vero ribasso per gli abbonamenti Sky. La pay tv garantisce queste promozioni per calcio e sport ...

Due big match nel tradizionale appuntamento del calcio inglese, poi in serata Manchester City-Newcastle e Sheffield United contro l’Everton di Carlo Ancelotti. Il caso di Gabriel Jesus e Walker positi ...Il 2020 finisce con costi da vero ribasso per gli abbonamenti Sky. La pay tv garantisce queste promozioni per calcio e sport ...