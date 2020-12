Prince of Persia Le Sabbie del Tempo Remake su PS5 e Xbox Series X/S grazie a un update gratuito? (Di sabato 26 dicembre 2020) Prince of Persia Le Sabbie del Tempo Remake riporterà la storica serie Ubisoft sotto i riflettori videoludici, dopo un'assenza durata quasi un'eternità. L'uscita del titolo, prevista inizialmente per il 21 gennaio 2021, è stata sfortunatamente rimandata al successivo 18 marzo 2021. Tuttavia, considerando le reazioni negative del pubblico al reveal, giudicato incredibilmente sotto tono e dallo scarso valore produttivo, un rinvio era quasi scontato. Bisognerà aspettare i primi giorni della prossima primavera, quindi, prima di tornare ad esplorare l'antica Persia su PC, Xbox One e PlayStation 4. E per quanto riguarda la next-gen? Il Principe resterà confinato nella generazione passata, oppure potrà usufruire in qualche modo di un upgrade, facendo leva sull'hardware delle ... Leggi su eurogamer (Di sabato 26 dicembre 2020)ofLedelriporterà la storica serie Ubisoft sotto i riflettori videoludici, dopo un'assenza durata quasi un'eternità. L'uscita del titolo, prevista inizialmente per il 21 gennaio 2021, è stata sfortunatamente rimandata al successivo 18 marzo 2021. Tuttavia, considerando le reazioni negative del pubblico al reveal, giudicato incredibilmente sotto tono e dallo scarso valore produttivo, un rinvio era quasi scontato. Bisognerà aspettare i primi giorni della prossima primavera, quindi, prima di tornare ad esplorare l'anticasu PC,One e PlayStation 4. E per quanto riguarda la next-gen? Il Principe resterà confinato nella generazione passata, oppure potrà usufruire in qualche modo di un upgrade, facendo leva sull'hardware delle ...

Trilly72437191 : RT @KikiCamui: Ho anche realizzato che per i duelli userà probabilmente una scimitarra... che PRINCE OF PERSIA SCANSATE PROPRIO!!! - KikiCamui : Ho anche realizzato che per i duelli userà probabilmente una scimitarra... che PRINCE OF PERSIA SCANSATE PROPRIO!!! - zazoomblog : Prince of Persia Le Sabbie del Tempo Remake diventerà next-gen grazie ad un update gratuito per PS5 e Xbox Series X… - Eurogamer_it : #PrinceOfPersia Le Sabbie del Tempo Remake diventerà next-gen grazie ad un update gratuito per PS5 e Xbox Series X? - GamingTalker : Prince of Persia Le Sabbie del Tempo Remake uscirà anche su PS5 e Xbox Series X/S? -