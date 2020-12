NEVE arriva fino in pianura | ne cadrà tantissima Le aree colpite | ultime novità

Leggi su meteogiornale

(Di sabato 26 dicembre 2020) Una corrente d’aria artica affluisce sull’Italia, riportando condizioni meteo invernali. Questo raffreddamento non sarà solo una parentesi, ma contribuirà anzi ad aprire un periodo scoppiettante dove non mancherà il maltempo per ulteriori contributi d’aria fredda e instabile. L’attuale irruzione fredda si sedimenterà nei bassi strati sul Nord Italia, ove verrà a crearsi il caratteristico cuscino d’aria fredda che è l’elemento base affinché si verifichino le nevicatein, nel momento in cui sopraggiunge una perturbazione pilotata da aria più umida in quota. Questa condizione si verificherà a cavallo fra domenica e lunedì, quando inPadana avremo condizioni propizie perfin sulle città, in particolare sul Nord-Ovest. I fenomeni potranno essere localmente abbondanti, la stessa Milano rischia una ...