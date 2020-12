Milano, maltempo in arrivo: il Comune prepara mezzi anti neve (Di sabato 26 dicembre 2020) Nel corso del tavolo neve che si è tenuto questo pomeriggio, presieduto dalla vicesindaco Anna Scavuzzo e dall'assessore alla Mobilità Marco Granelli, il Comune di Milano ha deciso di convocare il Coc ... Leggi su leggo (Di sabato 26 dicembre 2020) Nel corso del tavoloche si è tenuto questo pomeriggio, presieduto dalla vicesindaco Anna Scavuzzo e dall'assessore alla Mobilità Marco Granelli, ildiha deciso di convocare il Coc ...

Corriere : É arrivato il freddo. Neve a Milano lunedì, scatta il piano del Comune - Corriere : É arrivato il freddo. Neve a Milano lunedì, scatta il piano del Comune - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Milano, maltempo in arrivo: il Comune prepara mezzi anti neve - AnsaLombardia : Maltempo: Comune di Milano prepara mezzi antineve. Convocato Coc per domenica alle ore 18 | #ANSA - TuttoQuaNews : RT @leggoit: Milano, maltempo in arrivo: il Comune prepara mezzi anti neve -