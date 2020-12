(Di sabato 26 dicembre 2020) Dopo 4 giorni dirossa per le festività di Natale, ladiventeràa partire da lunedì 28 dicembre come previsto nel decreto Natale (qui l’articolo). Ma sarà solo una condizione momentanea di soli tre giorni, poi da giovedì 30 si risveglierà rossa fino a dopo Capodanno. La prima novità dellatd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

zazoomblog : Lombardia verso la zona arancione: negozi aperti (bar chiusi) spostamenti e coprifuoco dal 28 - #Lombardia #verso… - ilNotiziarioInd : Lombardia verso la zona arancione: negozi aperti (bar chiusi), spostamenti e coprifuoco dal 28… - marcolakers : #Vaccino partito dal Belgio, attraverso il Brennero raggiunge l’Italia e poi giù fino a Roma. Giorno di riposo dal… - EmpoliCalcio : La prima sfida nel dicembre del 1948; le gare nella massima serie fino agli ultimi 3 vittoriosi precedenti: leggi i… - Nives_Chiara : @giuseppetp55 @anis_epis @fanpage Comunque ho già scritto che se le offese verso la regione Lombardia continueranno… -

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia verso

IL GIORNO

Gestione rifiuti, la Lombardia nel 2019 resta leader nella raccolta differenziata. “Il risultato del 72% che abbiamo ottenuto, oltre a migliorare la ...Neve forte cadrà per varie ore su quasi tutta la Lombardia, mentre sarà moderata in Piemonte, forte in Liguria fin quasi a Genova. LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione… Leggi ...