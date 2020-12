Lazio, Muriqi può tornare al Fenerbahce: le ultime (Di sabato 26 dicembre 2020) Vedat Muriqi potrebbe tornare dalla Lazio al Fenerbahce a fine stagione: la notizia che circola dalla Turchia Muriqi potrebbe tornare al Fenerbahce a fine stagione, almeno secondo i media turchi. Il giocatore, che si è trasferito alla Lazio la scorsa estate, sta avendo qualche difficoltà di troppo. Qualche infortunio e poche chance per dimostrare il suo valore hanno fatto circolare voci di un possibile prestito di sei mesi al Fenerbahce, sua ex squadra. La Lazio però non vorrebbe privarsi del giocatore: l’investimento è stato importante e il club vorrebbe puntare su di lui. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 26 dicembre 2020) Vedatpotrebbedallaala fine stagione: la notizia che circola dalla Turchiapotrebbeala fine stagione, almeno secondo i media turchi. Il giocatore, che si è trasferito allala scorsa estate, sta avendo qualche difficoltà di troppo. Qualche infortunio e poche chance per dimostrare il suo valore hanno fatto circolare voci di un possibile prestito di sei mesi al, sua ex squadra. Laperò non vorrebbe privarsi del giocatore: l’investimento è stato importante e il club vorrebbe puntare su di lui. Leggi su Calcionews24.com

