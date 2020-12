Khrystyna Novak scomparsa | messa a tacere perché testimone ‘scomoda’? La terribile ipotesi

Leggi su urbanpost

(Di sabato 26 dicembre 2020): si fa sempre più fitto il giallo relativo alla sparizione della 29enne ucraina di cui si sono perse misteriosamente le tracce lo scorso 2 novembre ad Orentano, in provincia di Pisa.da quasi 2 mesi: si teme il peggio «La madre è disperata, la sento tre volte al giorno, sono io l’unico ponte con l’Italia, per questioni di lingua e distanza: non sappiamo più cosa fare, abbiamo pensato di chiedere aiuto anche l’associazione Penelope». Queste le parole di Rada Garmash, la connazionale che vive in Lombardia interpellata da LaNazione.it. Proprio lei ha allertato le forze dell’ordine in Italia si sollecitazione della madre di, molto preoccupata per lo strano silenzio della ragazza. «Sappiamo che le indagini vanno avanti – ha proseguito ...