Khalifa Haftar | l’appello per scacciare la Turchia

Khalifa Haftar ha invitato le sue truppe a prendere le armi per "cacciare l'occupante turco" mentre sono in atto i colloqui per permettere alla Libia di uscire dallo stallo. Immediata la risposta di Ankara che ha inviato il proprio ministro della Difesa nel Paese africano.

Khalifa Haftar ha invitato le sue truppe a prendere le armi per “cacciare l’occupante turco” mentre sono in atto i colloqui per permettere alla Libia di uscire dallo stallo. Immediata la risposta di ...

Haftar ha descritto la Turchia come "il nemico colonizzatore" che deve "andarsene pacificamente o essere cacciato con la forza". All'inizio di quest'anno, Haftar ha esortato "tutti i libici" a ...

Haftar ha descritto la Turchia come "il nemico colonizzatore" che deve "andarsene pacificamente o essere cacciato con la forza". All'inizio di quest'anno, Haftar ha esortato "tutti i libici" a ...