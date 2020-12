Inter | Vidal ci crede | “Scudetto è un obiettivo | dobbiamo lavorare partita dopo partita”

Leggi su sportface

(Di sabato 26 dicembre 2020) Arturo, nel corso di un’vista concessa a Sky, non nasconde le ambizioni dell’questo inizio di campionato. “Non ho paura a dirlo, loè un nostro– afferma il centrocampista cileno – Ho già vinto il campionato qui, in Germania e in Spagna.pensandoe poi vedremo se saremo davvero all’altezza di poter vincere lo.” C’è tanto ottimismo quindi, nonostante la brutta campagna europea: “Essere usciti dalla Champions è stato triste – prosegue– ma ci sono ancora due obiettivi stagionali edare il massimo. Ho sposato il ...