In Finlandia per 90 giorni (quasi) gratis: così Helsinki attira i cervelli dell’hi-tech (Di sabato 26 dicembre 2020) L’Helsinki Business Hub, l’agenzia per lo sviluppo della capitale finlandese, ha messo a punto il programma 90-Days Finn, «finlandese per 90 giorni», per attrarre i cervelli dell’hi-tech da tutto il mondo. L’idea è quella di ospitare in Finlandia, per 90 giorni, i lavoratori del settore tecnologico, offrendo loro tutti i servizi necessari per ambientarsi: dall’alloggio allo spazio per lavorare, oltre all’asilo o alla scuola per i propri figli se ce ne fosse bisogno. Leggi su vanityfair (Di sabato 26 dicembre 2020) L’Helsinki Business Hub, l’agenzia per lo sviluppo della capitale finlandese, ha messo a punto il programma 90-Days Finn, «finlandese per 90 giorni», per attrarre i cervelli dell’hi-tech da tutto il mondo. L’idea è quella di ospitare in Finlandia, per 90 giorni, i lavoratori del settore tecnologico, offrendo loro tutti i servizi necessari per ambientarsi: dall’alloggio allo spazio per lavorare, oltre all’asilo o alla scuola per i propri figli se ce ne fosse bisogno.

hockeywords_com : Mondiali Junior 2021: buona la prima per Finlandia e Russia - - nextkey_srl : Macchine taglio a getto d’acqua per il marmo, la pietra e le piastrelle. NextKey srl si occupa della vendita di imp… - crispadafora : RT @Corriere: Il programma che consente di trasferirsi in Finlandia, quasi gratis, per 90 giorni - angiuoniluigi : RT @Corriere: Il programma che consente di trasferirsi in Finlandia, quasi gratis, per 90 giorni - AvvMennillo : Il programma che consente di trasferirsi in Finlandia, quasi gratis, per 90 giorni -

Ultime Notizie dalla rete : Finlandia per Il programma per trasferirsi in Finlandia gratis per 90 giorni Corriere della Sera In Finlandia per 90 giorni (quasi) gratis: così Helsinki attira i cervelli dell'hi-tech

La Finlandia offre la possibilità ai lavoratori del settore hi-tech di trasferirsi lì praticamente gratis, con alloggio, ufficio e scuola dei figli già pagati e tutta l'assistenza burocratica necessar ...

Inghilterra, Covid: c’è un farmaco che rende subito immuni!

Clicca e condividi l'articoloScienziati britannici stanno sperimentando un nuovo farmaco che potrebbe impedire a chi è stato esposto al Covid-19 di sviluppare la malattia, secondo quanto riporta il Gu ...

La Finlandia offre la possibilità ai lavoratori del settore hi-tech di trasferirsi lì praticamente gratis, con alloggio, ufficio e scuola dei figli già pagati e tutta l'assistenza burocratica necessar ...Clicca e condividi l'articoloScienziati britannici stanno sperimentando un nuovo farmaco che potrebbe impedire a chi è stato esposto al Covid-19 di sviluppare la malattia, secondo quanto riporta il Gu ...