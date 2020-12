Furto in casa a Roma, arrestate due nomadi del campo rom: sconvolgente, ecco chi sono le due donne (Di sabato 26 dicembre 2020) Furto in casa nel giorno di Natale a Roma, sventato dai carabinieri della Compagnia Roma San Pietro. Nulla di irrituale, se non fosse che a colpire c'è chi sono le fermate: due donne, una 14enne di origini bosniache e sua cugina, di 21 anni, al settimo mese di gravidanza. donne, insomma, giovanissime. Una di loro incinta. Tutte e due sarebbero del campo nomadi di via del Salone e già note alle forze dell'ordine con l'accusa di tentato Furto in abitazione. Le due sono entrate in azione pochi minuti prima delle 12 del giorno di Natale, quando un condomino di via dei Gozzandini ha chiamato il 112 per dei rumori dal pianerottolo del suo appartamento. I militari, giunti sul posto, hanno fermato le due mentre ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 dicembre 2020)innel giorno di Natale a, sventato dai carabinieri della CompagniaSan Pietro. Nulla di irrituale, se non fosse che a colpire c'è chile fermate: due, una 14enne di origini bosniache e sua cugina, di 21 anni, al settimo mese di gravidanza., insomma, giovanissime. Una di loro incinta. Tutte e due sarebbero deldi via del Salone e già note alle forze dell'ordine con l'accusa di tentatoin abitazione. Le dueentrate in azione pochi minuti prima delle 12 del giorno di Natale, quando un condomino di via dei Gozzandini ha chiamato il 112 per dei rumori dal pianerottolo del suo appartamento. I militari, giunti sul posto, hanno fermato le due mentre ...

