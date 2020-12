Frosinone | nove membri del gruppo squadra positivi al Coronavirus

Vdruz : ++++ Altri nove casi di positività nel gruppo squadra del Frosinone ++++ - SalernoSport24 : #Frosinone: salgono a nove i casi di positività tra i ciociari - Marylena_88 : RT @sportface2016: #SerieB | #Frosinone, nove nuovi casi di positività al #Covid19: ora sono tredici in totale - sportface2016 : #SerieB | #Frosinone, nove nuovi casi di positività al #Covid19: ora sono tredici in totale - pietroscogna : Nove positivi nel Frosinone (che si aggiungono ai quattro precedentemente comunicati) e uno nel Pordenone, alla vig… -

Ultime Notizie dalla rete : Frosinone nove

pianetaserieb.it

Sono nove i nuovi contagiati in casa Frosinone: ecco il comunicato della società dopo le quattro positività dei giorni scorsi ...Tra le varie partite in programma c’è anche Frosinone-Pordenone, ma proprio in vista di questo match non arrivano buone notizie per il club ciociaro che, nelle ultime ore, ha visto aggravarsi la ...