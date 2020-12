Covid: oltre la variante inglese, altre 8 mutazioni in una regione (Di sabato 26 dicembre 2020) Alessandro Nunziati Sono almeno otto le varianti del Sars-Cov-2 che circolano in Veneto oltre a quella inglese. Due di queste sono state identificate solo all’interno della regione. “Secondo i nostri studi preliminari potrebbero essere varianti caratteristiche del nostro territorio”, ha spiegato Antonia Ricci, direttrice dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie, che ha condotto lo studio nel mese di novembre, all’Ansa. Covid, in Veneto due nuove varianti del virus oltre a quelle già note “In quel mese avevamo individuato 37 virus circolati in Veneto. Tra queste otto varianti del Sars-Cov-2, non ancora la variante inglese, e due varianti non ancora trovate nel resto d’Italia. Dovremo approfondire meglio queste varianti territoriali”, ha sottolineato ... Leggi su improntaunika (Di sabato 26 dicembre 2020) Alessandro Nunziati Sono almeno otto le varianti del Sars-Cov-2 che circolano in Venetoa quella. Due di queste sono state identificate solo all’interno della. “Secondo i nostri studi preliminari potrebbero essere varianti caratteristiche del nostro territorio”, ha spiegato Antonia Ricci, direttrice dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie, che ha condotto lo studio nel mese di novembre, all’Ansa., in Veneto due nuove varianti del virusa quelle già note “In quel mese avevamo individuato 37 virus circolati in Veneto. Tra queste otto varianti del Sars-Cov-2, non ancora la, e due varianti non ancora trovate nel resto d’Italia. Dovremo approfondire meglio queste varianti territoriali”, ha sottolineato ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid oltre Covid Russia, oltre 29mila casi nelle ultime 24 ore Adnkronos In Francia il primo caso della variante inglese

Secondo l'Oms, 61 vaccini sono entrati nella fase di sperimentazione sugli esseri umani, di cui 16 in fase finale. E altri 172 sono in fase di sviluppo: ...

Secondo giorno senza decessi covid nel Ferrarese

Dopo Natale, anche Santo Stefano si chiude privo di lutti. Percentuale di tamponi positivi del tutto anomala: oltre il 60% ...

