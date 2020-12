Covid, 6 positivi alla variante inglese a Capodichino. Erano provenienti dal Regno Unito. Per l’Istituto Zooprofilattico presentano le mutazioni del gene S (Di sabato 26 dicembre 2020) Sei passeggeri provenienti dal Regno Unito sono risultati positivi alla cosiddetta variante inglese del Covid-19 perché presentano le mutazioni del gene S tipiche di questa variante. Lo rende noto un comunicato di Palazzo Santa Lucia. La notizia è emersa a seguito del lavoro svolto dai ricercatori dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, in sinergia con Tigem e Ceinge. In corso ulteriori studi in stretta collaborazione con i ricercatori dell’Istituto Spallanzani. “Da domenica 20, infatti, tutti i passeggeri provenienti dal Regno Unito, sono stati ... Leggi su ildenaro (Di sabato 26 dicembre 2020) Sei passeggeridalsono risultaticosiddettadel-19 perchéledelS tipiche di questa. Lo rende noto un comunicato di Palazzo Santa Lucia. La notizia è emersa a seguito del lavoro svolto dai ricercatori delSperimentale del Mezzogiorno, in sinergia con Tigem e Ceinge. In corso ulteriori studi in stretta collaborazione con i ricercatori delSpnzani. “Da domenica 20, infatti, tutti i passeggeridal, sono stati ...

