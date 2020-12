Conte: 'L'arrivo del vaccino è un messaggio di fiducia per Italia e Ue' (Di sabato 26 dicembre 2020) Le prime dosi del vaccino anti-Covid 'sono arrivate a Roma, allo Spallanzani. E' un messaggio di fiducia che si irradia in Italia e in Europa'. E' quanto afferma il premier Giuseppe Conte, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 26 dicembre 2020) Le prime dosi delanti-Covid 'sono arrivate a Roma, allo Spallanzani. E' undiche si irradia ine in Europa'. E' quanto afferma il premier Giuseppe, ...

FBiasin : Il discorso è molto semplice: - la società dopo l'eliminazione dall'Europa - e vista la situazione economica - non… - Italpress : Covid, Conte: “L’arrivo delle prime dosi di vaccino è un messaggio di fiducia” - CorriereCitta : Covid, Conte: “L’arrivo delle prime dosi di vaccino è un messaggio di fiducia” - pentagram54 : RT @massimobitonci: ? In arrivo un 2021 “ricco” di #TASSE #AUMENTI e #CARTELLE! Il Governo Conte vuol continuare a vessare la gente o far “… - segnalatore_il : CONTE: 'L'ARRIVO DEL VACCINO È UN MESSAGGIO DI FIDUCIA PER ITALIA E UE' dipende sempre da quale punto di vista si… -