CARLO CONTI/ “Covid? Non ho avvertito il pericolo, ma…” (Di sabato 26 dicembre 2020) CARLO CONTI conduce Affari Tuoi (Viva gli sposi!): il popolare volto Rai è reduce da poco dall’esperienza in ospedale dopo il contagio da coronavirus. Leggi su ilsussidiario (Di sabato 26 dicembre 2020)conduce Affari Tuoi (Viva gli sposi!): il popolare volto Rai è reduce da poco dall’esperienza in ospedale dopo il contagio da coronavirus.

Raiofficialnews : Tornano i pacchi di #AffariTuoi, con 'Affari tuoi (Viva gli Sposi!)', da stasera alle 20.35 su @RaiUno e @RaiPlay c… - Nadia59677359 : #leredità niente polemiche e niente giudizi...ma Carlo conti con affari tuoi..... - LaRmosciata : Ma sul serio alla fine del 2020 rifanno #affarituoi e con l’onnipresente Carlo conti ?!?!? Qualcosa di nuovo pare brutto ?!?!#leredita - percolpadidiego : RT @j_gufo: Domani in diretta dallo Spallanzani in Roma Amadeus o Carlo Conti (non si sa ancora) presenterà la prima vaccinazione, con incu… - gianlu_79 : RT @bubinoblog: AFFARI TUOI VIVA GLI SPOSI: SETTE APPUNTAMENTI SPECIALI CON LA CONDUZIONE DI CARLO CONTI -