Calciomercato Lazio | Tutto ruota intorno a Caicedo

Il Calciomercato di gennaio incombe in casa Lazio. Tutto sembra ruotare sulla cessione probabile di Felipe Caicedo. Il giocatore chiede più spazio ma ne trova sempre meno e alla finestra c'è la Fiorentina. Dal gol decisivo, all'ultimo istante, contro la Juve, è passato poco più di un mese e mezzo, eppure la situazione di Felipe Caicedo

