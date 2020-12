Buffon riceve delle birre in regalo da Messi: una per ogni gol subito. Ecco la sua reazione – Video (Di sabato 26 dicembre 2020) Gianluigi Buffon ha ricevuto delle birre speciali in regalo da Leo Messi. Sulle etichette ci sono i numeri 514 e 515, ossia la posizione dei gol subiti dallo juventino nella sequenza delle 664 reti segnate con la maglia del Barcellona dall’argentino, che ha appena superato Pelé per numero di marcature con lo stesso club. Buffon subì quei due gol nella fase a gironi della Champions League 2017/2018. “L’unico auspicio che mi faccio e che la mia collezione termini qua. Due bastano e avanzano”, scherza il portiere bianconero. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 dicembre 2020) Gianluigiha ricevutospeciali inda Leo. Sulle etichette ci sono i numeri 514 e 515, ossia la posizione dei gol subiti dallo juventino nella sequenza664 reti segnate con la maglia del Barcellona dall’argentino, che ha appena superato Pelé per numero di marcature con lo stesso club.subì quei due gol nella fase a gironi della Champions League 2017/2018. “L’unico auspicio che mi faccio e che la mia collezione termini qua. Due bastano e avanzano”, scherza il portiere bianconero. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

