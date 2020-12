Bologna, 94enne solo chiama i carabinieri per un brindisi in compagnia [VIDEO] (Di sabato 26 dicembre 2020) “Non mi manca niente, solo una persona fisica” per scambiare gli auguri di Natale. La commovente telefonata di un 94enne in cerca di compagnia alla stazione dei carabinieri Ha telefonato ai carabinieri della centrale operativa di Vergato, nel Bolognese, per dire che si sentiva solo e per chiedere di poter condividere con qualcuno un brindisi L'articolo Bologna, 94enne solo chiama i carabinieri per un brindisi in compagnia VIDEO proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 26 dicembre 2020) “Non mi manca niente,una persona fisica” per scambiare gli auguri di Natale. La commovente telefonata di unin cerca dialla stazione deiHa telefonato aidella centrale operativa di Vergato, nel Bolognese, per dire che si sentivae per chiedere di poter condividere con qualcuno unL'articoloper uninproviene da www.meteoweek.com.

